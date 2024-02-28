Жители Подмосковья смогут принять участие в традиционном весеннем забеге «Химкинский лес»

Жители Подмосковья могут принять участие в традиционном весеннем трейле «Химкинский лес» по живописным местам региона, который пройдет в апреле в одноименном округе восьмой раз подряд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Маршруты забега будут проходить по лесным тропам, холмам и лыжным трассам. Для участников подготовили различные дистанции в зависимости от возраста, раздевалки и камеры хранения. Стартово-финишный городок расположат на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Желающим принять участие в трейле нужно зарегистрироваться по ссылке с помощью специального промокода MSMO.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.