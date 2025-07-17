Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 лет, подать заявку можно здесь. Конкурс направлен на популяризацию профессий в сфере информационных технологий и поддержку сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В этом сезоне в нем примут участие более 25 тыс. человек. Для них подготовят курсы по дизайну, разработке и менеджменту, а также практические задачи от тренеров.

«Спасибо всем партнерам, кто уже подключился к проекту, и, конечно, спасибо каждому участнику — за то, что выбираете развиваться и делать лучше нашу страну. Истории участников проекта — пример того, как важно не сдаваться и верить в то, что делаешь», — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По итогам обучения и тестирования лучшие участники смогут попасть на очные региональные этапы. В рамках них они будут работать в командах, решать кейсы от представителей государства и бизнеса и не только. Руководитель конкурса Мичил Стручков добавил, что в рамках него молодые участники своими идеями и проектами помогают строить технологическое будущее.

Участие в мероприятии может дать дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы. Его реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+