Жители Подмосковья смогут узнать о событиях, посвященных Дню молодежи, на «Доброделе»

Жители Подмосковья могут узнать о всех событиях, которые запланированы в регионе в эту субботу, в День молодежи, в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Туризм», ввести в поиске «День молодежи» и выбрать интересующее событие. В карточке мероприятия будут указаны: адрес, дата и время, программа события. Так, например, в подмосковной Коломне в арт-квартале «Патефонка» в этот день проведут творческие мастер-классы и различные ярмарки, в парке «Серебрянка» подмосковного Пушкино — викторины, фестиваль красок, пенная вечеринка и дискотека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.