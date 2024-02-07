Жители Подмосковья за год получили 55,5 тысячи знаков ГТО

Жители Подмосковья по итогам прошлого года получили свыше 55,5 тысячи знаков отличия комплекса ГТО. Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

По словам главы ведомства Дмитрия Абаренова, за прошлый год в области было выдано почти 27,5 тысячи золотых знаков, почти 16 тысяч серебряных и более 12,1 тысячи бронзовых. Больше всего знаков было выдано в Химках, Красногорске и Раменском.

«Во всех муниципалитетах Подмосковья есть центры тестирования, где созданы условия для испытаний в каждой возрастной группе. Напомню, для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж или ВУЗ», - добавил министр.

В Подмосковье открыто 68 центров тестирования ГТО. Их адреса представлены на официальном сайте Минспорта региона.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедово открыли новый ФОК и футбольный манеж.