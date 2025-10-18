Жителям Химок рассказали историю театра имени Комиссаржевской

16 октября в Доме культуры «Фирсановка» в Химках состоялся памятный вечер, посвященный Дню открытия театра имени Веры Комиссаржевской. Об этом рассказали в администрации Химкинского городского округа.

В ходе мероприятия участники узнали увлекательные факты об истории театра и судьбе великой актрисы. После лекции творческие коллективы учреждения представили зрителям различные номера, придавая мероприятию ещё больше эмоциональной насыщенности. Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что каждый спектакль той эпохи был символом мужества и преданности Родине, и именно эта история вдохновляет современное поколение поддерживать культуру и объединять жителей округа.

С рассказом о театре и его богатой истории выступила актриса театра и кино Наталья Непокорова. Она поделилась воспоминаниями о работе театра в блокадном Ленинграде, его первых постановках и уникальном стиле творчества Веры Комиссаржевской. Депутат Алексей Федоров также подчеркнул важность примеров самоотверженности, приведенных в истории Комиссаржевской, для воспитания любви к Родине у молодежи.

В Химках регулярно проводятся мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия и поддержку культурных инициатив, что объединяет граждан и позволяет городу сохранять свои корни.

