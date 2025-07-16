Жителям Подмосковья предложили принять участие в военно-патриотической игре «Семейная Зарница»

К участию приглашаются семьи, состоящие из четырех человек: двоих родителей и двоих детей. Для них подготовлена насыщенная программа: сборка и разборка автомата Калашникова, полоса препятствий, оказание первой помощи, управление дронами.

Также участников ждет творческое задание: после прохождения спортивных испытаний нужно будет представить номера о Великой Отечественной войне. Кроме того, в программе — историческая викторина и задание с использованием азбуки Морзе.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно до 16:00 17 июля здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятий будут проходить в регионе летом.