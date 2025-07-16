Жителям Подмосковья предложили принять участие в военно-патриотической игре «Семейная Зарница»
Военно-патриотическая игра «Семейная Зарница» пройдет в Клину
Фото: [freepik.com]
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в военно-патриотической игре «Семейная Зарница». Региональный этап всероссийского мероприятия состоится 19 июля в Клину.
К участию приглашаются семьи, состоящие из четырех человек: двоих родителей и двоих детей. Для них подготовлена насыщенная программа: сборка и разборка автомата Калашникова, полоса препятствий, оказание первой помощи, управление дронами.
Также участников ждет творческое задание: после прохождения спортивных испытаний нужно будет представить номера о Великой Отечественной войне. Кроме того, в программе — историческая викторина и задание с использованием азбуки Морзе.
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно до 16:00 17 июля здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятий будут проходить в регионе летом.