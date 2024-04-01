Жителям Подмосковья представили актуальную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте»

Так, например, жители и гости региона смогут увидеть трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды» в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске, посетить авторскую экскурсию «Туринский портрет, или почему мы хотим знать, как выглядел да Винчи», которую проведет Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, концерт «Я помню чудное мгновенье», посвященный 220-летию со дня рождения М. И. Глинки, в Историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре и не только. Узнать о предстоящих событиях можно на главном туристическом портале Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.