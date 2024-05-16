Жителям Подмосковья представили программу для «Ночи музеев»

В эту субботу по всей России пройдет ежегодная акция «Ночь музеев», в этот раз она приурочена к Году семьи, поэтому темой акции станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Свою программу к мероприятию подготовили Государственные музеи Подмосковья, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, жители и гости региона смогут посетить «Музейный Art QuiZ» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», узнать о семье Чеховых и о семейных традициях XIX века в Литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» и не только. Полный список запланированных мероприятий можно найти здесь. Отметим, что мероприятия рассчитаны на аудиторию 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.