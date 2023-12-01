Жителям Подмосковья рассказали, где в регионе будут проходить ледовые представления со звездами фигурного катания

В этом зимнем сезоне в Московской области пройдут 39 спектаклей на льду под руководством заслуженного мастера спорта, олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки и заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха, сообщили в областном Минкульттуризме. Они проводятся в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Так, в декабре для жителей и гостей Подмосковья проведут 14 представлений на льду Ильи Авербуха «Чемпионы» и четыре спектакля Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Ледовый спектакль «Чемпионы» проведут завтра в Мытищах и Люберцах, в субботу он пройдет в Долгопрудном и Химках. Актуальное расписание спектаклей в других округах можно найти здесь. Отметим, что мероприятие проходит при поддержки Минкульттуризма Подмосковья.

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