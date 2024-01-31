Жителям Подмосковья рассказали, какие мероприятия можно посетить в феврале по «Пушкинской карте»

Государственные музеи и театры Московской области представили афишу событий, которые можно будет посетить в феврале по программе «Пушкинская карта». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» пройдет выставка «Стрелецкая слобода», в Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока — откроется «Усадебная мастерская» в Шахматове. Кроме того, Московский областной государственный академический театр «Русский балет» на сцене «Градский Холл» представит «Щелкунчика» и балет «Девушка и Дракон», Московский областной государственный театр кукол — спектакль «Храбрый портняжка» и постановку «Мойры Петроградского района». Полную афишу мероприятий можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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