Жителям Подмосковья рассказали, кто будет хедлайнерами фестиваля «Сабантуй»

Хедлайнерами семейного этнического фестиваля «Сабантуй-2024», который пройдет в подмосковных Люберцах в следующую субботу, станут участница музыкального шоу Первого канала «Голос. Дети» и шоу «Голос» (Узбекистан) Саида Мухаметзянова, хип-хоп исполнительница татарских песен Гульназ Шакирова («Дышать») и исполнитель ритмичных восточных песен «Татарка» Бахтавар. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Кроме того, на сцене выступят кавказский и российский певец Аслан Гусейнов (Aslan), певец татарской эстрады Мунир Рахмаев, участница музыкального шоу Первого канала «Голос. Дети» Вилена Хикматуллина и первый комедийный битбоксер в России Ифтихор. Праздник пройдет в Центральном парке Люберец, гостей ждут национальные спортивные состязания, дегустация медового чак-чака и татарского чая, Мегаквест, участники которого получат шанс выиграть один из 500 призов. Отдельную программу подготовят для детей. Узнать подробности о фестивале можно здесь.

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