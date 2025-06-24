Жителям Подмосковья рассказали о летнем фестивале Дениса Мацуева

В воскресенье, 29 июня, в Суздале откроется летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, он будет проходить до 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках него в Суздальском Кремле и Спасо-Евфимиевом монастыре пройдут семь уникальных концертов классической музыки. Оно станет первым фестивалем классической музыки под открытым небом с таким звездным составом исполнителей. В числе участников фестиваля — Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева и не только. Узнать другие подробности можно здесь.

В день открытия фестиваля также заработает Международная летняя творческая школа в Суздале, которую организовал Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой под руководством народного артиста РФ Дениса Мацуева.

Отметим, что мероприятие пройдет под патронатом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губенатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Минкульта России и Президентского фонда культурных инициатив. Его организуют в рамках реализации проекта «Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: „Новые имена“ в Суздале».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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