В Подмосковье стартовал второй сезон премии «Россия – страна возможностей», жители Подмосковья старше 18 лет смогут зарегистрироваться для участия на официальном сайте проекта до 16 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В новом сезоне организаторы ввели новую номинацию, за победу в которой смогут побороться регионы, формирующие среду для роста талантов, поддержки инноваций и раскрытия потенциала жителей.

«В основе Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сообщество настоящих патриотов, для которых успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других. Премия сама по себе становится ключевым инструментом формирования национального актива страны – лидеров, готовых отвечать на вызовы времени», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В первом сезоне от Подмосковья приняли участие 1764 жителя, четверо – вошли в число финалистов. В рамках премии оцениваются как достижения, так и история развития участника и его проекта, а также отклик сообщества. Церемония награждения победителей и финалистов пройдет в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.