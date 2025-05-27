Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени»

Жители Московской области могут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и предложить свою идею или проект. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.

Сделать это можно до 1 июня по ссылке. Авторы лучших идей получат поддержку, медийное продвижение и возможность участия в ключевых деловых мероприятиях. В сообщении уточнили, что помощь в реализации можно получить с помощью сервисов НТИ. Специалисты дадут бесплатные консультации для роста проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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