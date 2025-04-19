Жителям Подольска предложили пешеходную прогулку по городским усадьбам

В Подольске 19 апреля состоится экскурсия, которая проводится музеем-заповедником «Подолье». Она называется «Городская усадьба XIX-XX вв». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Официальный Подольск».

Экскурсия запланирована на 19 апреля. Ее проведут сотрудники музея-заповедника «Подолье». Всем ее участникам расскажут об истории тех усадьб, которые находятся в Подольске, поговорят с ними об интересных историях, которые происходили в городе, а также о малоизвестных фактах.

Сбор участников будет происходить в 14.00 возле Дома Морозовых, который находится по адресу проспект Ленина, д. 55. Особенностью экскурсии станет то, что за участие в ней не придется платить. Это мероприятие приурочено к Международному Дню памятников и исторических мест.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Подолье» принял участие в международном мероприятии в Санкт-Петербурге. заместитель директора музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман прочитала доклад во время проведения круглого стола, который проходил в Эрмитаже.