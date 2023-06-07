Жительница Орехово-Зуево победила в номинации конкурса «Миссис Россия мира»
Фото: [ТВ «Аист» - Новости Орехово-Зуевского округа / vk.com]
Жительница Орехово-Зуево Кристина Изонова вошла в число победительниц по итогам конкурса «Миссис Россия мира 2023». Об этом сообщается в социальных сетях ТВ «Аист».
Так, жительница Подмосковья была признана победительницей в номинации конкурса «Миссис гламур».
«Миссис Россия мира» – это общероссийский конкурс красоты, в котором принимают участие женщины, состоящие в браке. Финал состязания прошел в столице.
Ранее в области состоялся финальный этап регионального конкурса «Женщина – герой». За победу в нем боролись пять участниц – женщин, чьи члены семьи находятся в зоне СВО.