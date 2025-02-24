Жительница Подмосковья завоевала титул «Мисс Европа-2025»

Конкурс красоты прошел в Бейруте с размахом: в финале участвовали 24 страны. От каждой выдвинули красавиц, среди которых нужно было выбрать только одну. В итоге жюри остановило свой выбор на представительнице из России, Юлии Павликовой. В красном платье и белой лентой с надписью «Russia» ей торжественно надели корону на голову и вручили цветы. Она официально стала «Мисс Европа-2025». Годом ранее этот титул взяла участница из Татарстана Роза Гадиева.

Для Юлии Павликовой это не первая победа. Она является неоднократной финалисткой крупных международных конкурсов «Большой четверки», таких как: Мисс Земля, Мисс Гранд Интернешнл, Мисс Вселенная. Судя по соцсетям Юлии Павликовой, она живет и работает в Химках Московской области, где преподает модельное дело, в том числе детям и подросткам.

Примечательно, что на конкурсе красоты Россия обогнала представительницу Украины, а бронза досталась девушке из Болгарии. Греция и Македония разместились на четвертом и пятом месте соответственно.

Ранее сообщалось, что конкурс высокогорной красоты «Мисс Шерегеш» назначили на апрель 2025 года.