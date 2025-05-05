Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников в беседе с «РБ Спорт» сообщил , что знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью может приехать в Россию для проведения тренерских курсов.

По словам Овчинникова, переговоры с Моуринью велись недавно и португалец высказал готовность приехать в Россию.

Овчинников отметил, что РФС общается со многими известными специалистами и все они нормально относятся к идее поделиться своим опытом: для их приезда важно, чтобы изменилась ситуация в мире. Кроме Моуринью, в частности, велись аналогичные переговоры с Юргеном Клоппом.

Жозе Моуринью в настоящее время возглавляет турецкий «Фенербахче». Португалец является одним из самых титулованных тренеров в мировом футболе. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером»), побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии.

Ранее мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.