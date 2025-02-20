Журнал Time выбрал женщину года

Оскороносная актриса Николь Кидман украсила обложку журнала Time, который назвал звезду женщиной года. Об этом пишет Super.

На главной странице журнала поместили портрет Кидман в образе блондинки с прямыми волосами. Актриса не пестрит нарядом и макияжем, а предстает перед читателями в легком и почти естественном виде.

Звездные масс-медиа отмечают, что женщиной года Кидман стала благодаря роли в провокационном фильме «Малышка». В России название эротического триллера перевели как «Плохая девочка». Компанию на съемочной площадке актрисе составили Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас, коллеги, о которых звезда отзывается очень положительно. Впрочем, она и ранее отмечала, что ей просто везет на актеров. Она также обратила внимание, что в большинстве случаев они играют не эгоистичных персонажей.

«Я работала с некоторыми из величайших актеров-мужчин в мире, и они были такими щедрыми. Все они. Это безумие?», — поделилась Кидман.

Напомним, что в прошлый год журнал Time выбрал женщиной года Грету Гервиг, которая сняла нашумевший комедийный фильм «Барби» с Марго Робби и Райанам Гослингом. В картине много «повесточки», но гендерные вопросы поднимаются и высмеиваются аккуратно. Журналисты отмечали, что фильм недооценили.

Ранее сообщалось, что Time может выпустить номер с Илоном Маском, занявшим кресло президента США.