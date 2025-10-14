Журналист увидел положительную динамику в состоянии Михаэля Шумахера

Журналист французского издания L’Equipe Стефан Л’Эрмитт сообщил об обнадеживающих изменениях в состоянии семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Как знак положительной динамики он расценил тот факт, что Шумахер смог самостоятельно подписать шлем для благотворительного мероприятия.

При этом журналист отметил, что никто не видел, как знаменитый гонщик самостоятельно передвигается или говорит.

Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, когда катался на горных лыжах и ударился головой о камень. В результате травмы он впал в кому. Восстановление спортсмена проходит в условиях строгой конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что «Феррари», на котором выступал Шумахер, был выставлен на аукцион.