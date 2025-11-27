Журналистка Вайцеховская потребовала ФФККР вмешаться в конфликт Плющенко и мамы фигуристки Костылевой

Вайцеховская: «Насилие родителей над фигуристками становится ужасающей нормой»

Культура и спорт

Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]

Журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала конфликт между Евгением Плющенко и мамой фигуристки Елены Костылевой Ириной.

Плющенко обратился в комиссию по делам несовершеннолетних из-за грубого отношения Ирины Костылевой к дочери. Родительнице вынесли предупреждение. Она, в свою очередь, обвиняет академию в том, что это ее тренеры оказывают психологическое давление на 14-летнюю Елену, чемпионку России среди юниорок.

«Ментальное и физическое насилие над детьми со стороны родителей становится в фигурном катании какой-то ужасающей нормой», — констатировала Вайцеховская.

Она призвала оперативно вмешаться в конфликт Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) — хотя бы для того, чтобы избежать впоследствии обвинений в попустительстве.

Ранее Ирина Костылева объяснила, откуда у дочери появились телесные повреждения (две царапины на щеке).