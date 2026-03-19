Журова назвала главную мученицу российского спорта

Срок бана 19-летней фигуристки истек в конце прошлого года. Валиева начала тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Она уже выступала на чемпионате страны по прыжкам.

«Хочется, чтобы у нее все получилось. Можно сказать, что Валиева — главная мученица российского спорта. Конечно, все ждут ее возвращения. Во всем мире признают, что Камила — очень талантливая фигуристка», — сказала Журова.

К активным тренировкам после большого перерыва приступила еще одна известная фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова. Она занимается в академии у Евгения Плющенко, который уже анонсировал участие Трусовой в своем шоу «Снежная королева».