Журова назвала главную мученицу российского спорта

Депутат Журова: «Камила Валиева — главная мученица российского спорта»
Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова в интервью «Советскому спорту» высказалась о возвращении фигуристки Камилы Валиевой после четырехлетней дисквалификации.
Срок бана 19-летней фигуристки истек в конце прошлого года. Валиева начала тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Она уже выступала на чемпионате страны по прыжкам.
«Хочется, чтобы у нее все получилось. Можно сказать, что Валиева — главная мученица российского спорта. Конечно, все ждут ее возвращения. Во всем мире признают, что Камила — очень талантливая фигуристка», — сказала Журова.
К активным тренировкам после большого перерыва приступила еще одна известная фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова. Она занимается в академии у Евгения Плющенко, который уже анонсировал участие Трусовой в своем шоу «Снежная королева».