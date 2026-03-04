Журова назвала условие полного возвращения России в олимпийское движение

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова заявила в комментарии « Газете.Ru », что полноценное возвращение России к международным соревнованиям с национальной символикой возможно только после решения Конгресса Международного олимпийского комитета.

Она пояснила, что без официального пересмотра статуса членства восстановить права страны в олимпийском движении невозможно. По ее словам, ранее была использована юридическая процедура приостановки членства национального олимпийского комитета, что автоматически повлекло ограничение допуска спортсменов к Играм исключительно в нейтральном статусе.

Журова отметила, что формально речь идет не об отстранении государства как такового, а о решении в отношении национального олимпийского комитета. По ее мнению, в случае восстановления его прав исчезнут и юридические основания для сохранения ограничений в отношении российских атлетов.

Весной 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований на фоне начала специальной военной операции на Украине. С тех пор представители России в большинстве видов спорта допускаются к международным турнирам только в нейтральном статусе.

