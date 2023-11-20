Зимой подмосковные парки оформят в едином стиле

Подготовка культурной программы в Подмосковье к зимнему сезону стала одной из тем на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

О работе в этом направлении рассказал министр культуры Московской области Василий Кузнецов. Он отметил, что в регионе разработан фирменный стиль «Зима в Подмосковье».

«Он доведен до всех муниципалитетов. Это оформление всех городских локаций, парков, информационных ресурсов и социальных сетей», — сказал министр.

Василий Кузнецов также рассказал о подготовке к зиме горнолыжной инфраструктуры.

«У нас в этом году (будут работать. — прим. ред.) восемнадцать горнолыжных клубов, с начала декабря они запускаются», — отметил он.

Также министр напомнил, что минувшей зимой Подмосковье посетили 4,7 миллиона туристов. Это любители активного отдыха: горных лыж, снегоходов, зимней рыбалки. В этом году для них также готовят большое число объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал, что необходимо сделать все, чтобы гости региона чувствовали заботу в новогодние каникулы.