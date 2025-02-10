«Злой город» вторую неделю подряд держит лидерство кинопроката в России

Кинолента «Злой город», рассказывающая об исторических событиях, вновь стала лидером проката, собрав 99,2 млн руб. в России и СНГ за прошедший уикенд, как передает портал kinobusiness.com.

На второй строчке рейтинга оказалась новая романтическая комедия «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел в главной роли. Этот фильм обошел комедию «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином. По итогам премьерного показа «Оставь это ветру» собрал 84,7 млн руб.

Фильм «Война и музыка» от братьев Андреасян, представляющий собой военную драму, занял третье место по сборам, собрав в прокате за минувший уикэнд более 39 млн руб. Детская кинолента «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» заняла четвертую строчку в рейтинге, собрав за выходные 31,1 млн руб.

В рейтинге самых кассовых фильмов пятерку замкнул приквел истории о богатырях «Финист. Первый богатырь», собравший в прокате 30,9 млн руб.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков, возглавляющий Союз театральных деятелей России, выразил глубокое сожаление в связи с кончиной народного артиста СССР Олега Стриженова. Он подчеркнул, что уход из жизни этого выдающегося актера стал невосполнимой потерей для всего российского театрального искусства. Машков отметил, что яркий и многогранный талант Олега Стриженова будет служить источником вдохновения для новых поколений актеров.