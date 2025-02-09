Машков назвал смерть Олега Стриженова невосполнимой утратой для искусства

Владимир Машков, возглавляющий Союз театральных деятелей России, выразил глубокое сожаление в связи с кончиной народного артиста СССР Олега Стриженова. Он подчеркнул, что уход из жизни этого выдающегося актера стал невосполнимой потерей для всего российского театрального искусства. Машков отметил, что яркий и многогранный талант Олега Стриженова будет служить источником вдохновения для новых поколений актеров.

Напомним, Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в воскресенье, 9 февраля, после продолжительной болезни. Ранее артист был экстренно госпитализирован.

«Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. Созданные им образы на сцене и экране стали настоящими легендами», — слова Машкова приводятся в телеграм-канале СТД России.

Машков отметил, что творчество Стриженова, его уникальный голос и невероятное обаяние, запечатленные на кинопленке, стали частью сокровищницы российской культуры и останутся с нами навсегда. Его яркий и многогранный талант будет служить источником вдохновения для будущих поколений актеров, а память о нем навсегда останется в сердцах миллионов людей, ценящих его творчество.

Он также выразил свои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам выдающегося деятеля искусства.

Ранее сообщалось, что сыгравший в сериале «Ищейка-5» актер Владимир Подоляк скончался в 69 лет.