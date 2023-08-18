Знаменитая подмосковная кобыла завершила спортивную карьеру

С тренером Одинцовского филиала ПАО «Акрон» Анатолием Шишковым ганноверская кобыла побеждала в конкуре престижного чемпионата Евразии и на других крупных международных барьерных скачках. 15-летняя Рада является гордостью подмосковных конезаводчиков, которые очень надеются, что в будущем она станет мамой и подарит новых чемпионов.

Конный завод является многофункциональным хозяйством, занимающимся разведением орловской и тракененской пород лошадей.

Больницу подмосковного Орехова-Зуева ждет капитальный ремонт.