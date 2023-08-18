Больницу подмосковного Орехова-Зуева ждет капитальный ремонт

Орехово-Зуевская областная больница в скором времени будет капитально отремонтирована. Об этом сообщает региональное Министерство по конкурентной политике.

В настоящее время проводится открытый конкурс в электронной форме на выполнение аварийно-восстановительных работ. Начальная цена контракта 11 096 765,46 рублей. Ремонт финансируется областным бюджетом и должен быть проведен в этом году.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Фрязине откроется обновленный лесопарк.