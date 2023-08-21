Знаменитые баскетболисты решили построить в Подмосковье жилой комплекс со стадионом
Фото: [Ольга Егиян]
Олимпийский медалист Лондона-2012, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов собирается построить в Ивантеевке (городской округ Пушкинский) жилищный комплекс с большим спортивным ядром.
Компаньоном Мозгова является его давний товарищ по сборной России и клубу «Химки», чемпион Европы Никита Шабалкин. Знаменитые баскетболисты посетили спортивную школу Ивантеевки, пообщались с ее учениками.
«Бесплатное спортивное, так скажем начальное, образование — это очень круто. Очень хорошо, что наши дети могут заниматься», — отметил Тимофей Мозгов.
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