Знаменитый лыжник Клебо уточнил свою позицию по допуску россиян

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо уточнил свою позицию по поводу отстранения россиян от соревнований в 2022 году и возвращению их спустя три с половиной года.

Знаменитый лыжник с самого начала поддержал решение об отстранении российских гонщиков. Клебо подчеркнул, что он был последовательным все это время. Однако норвежец отметил, что решение об отстранении россиян он воспринял без ликования, хотя многие именно так и думают.

«Я сказал то, что думаю, и все время был в этом последовательным. Теперь все перевернулось с ног на голову, и мне нужно относиться к этому соответственно. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», — сказал Клебо.

Ранее Йоханнес Клебо заявил, что с решением о допуске россиян придется смириться. Норвежец сказал, что не собирается из-за этого бойкотировать старты.