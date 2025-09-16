Знаменитый Руа восхитился скиллами Шабанова

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс», знаменитый в прошлом голкипер Патрик Руа высказался о новичках команды — российском нападающем Максиме Шабанове и защитнике Мэттью Шефере, выбранном под первым номером на драфте-2025.

«Я был очень впечатлен ими обоими, их зрелостью, которую они продемонстрировали, а также навыками Шабанова. Я уверен, они вас поразили. Нам любопытно увидеть следующий шаг, мы хотим понять, чего он добьется в большом клубе с большими парнями», — сказал Руа.

24-летний Шабанов подписал с «Айлендерс» годичный контракт новичка. В минувшем сезоне нападающий набрал 67 (23+44) очка в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в 21 матче плей-офф добавил 20 (10+10) результативных баллов. Портал Daily Faceoff определяет Шабанова в первую тройку нападения вместе с Бо Хорватом и Джонататом Друэном.

В составе «Айлендерс», кроме Шабанова, выступают россияне Илья Сорокин, Семен Варламов, Александр Романов и Максим Цыплаков.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о перспективах «Айлендерс» в новом сезоне.