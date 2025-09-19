Знаменитый словенец Копитар объявил о своем последнем сезоне в НХЛ

«Я принял это решение с тяжелым сердцем. Но моя жена и дети заслуживают того, чтобы их муж и отец был с ними чаще, особенно в важные моменты. Дети каждое лето с нетерпением ждут поездки в Словению. Мои родители до сих пор там живут, вся наша большая семья там. Мы вернемся на какое-то время, сделаем глубокий вдох и посмотрим, что будем делать дальше», — сказал Копитар.

Самый знаменитый в истории словенский хоккеист готовится провести 20-й сезон в НХЛ. Всю карьеру в лиге он провел в «ЛАК», с которыми дважды выигрывал Кубок Стэнли. Копитар сыграл 1454 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1278 (440+838) очков.

Словенец дважды выигрывал «Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана) и трижды «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение). Также он получал приз Марка Мессье за лидерские качества.

