Знаменосец сборной США раскритиковала условия в Олимпийской деревне

20-летняя теннисистка Кори Гауфф, знаменосец сборной США, раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне в своем видео в TikTok, сообщают РИА Новости .

Молодую спортсменку разочаровали условия проживания в Олимпийской деревне во время соревнований в Париже. В своих соцсетях она написала, что на десять девушек приходится всего две ванные комнаты.

Кори Гауфф в свои 20 лет стала самым молодым знаменосцем в истории американской сборной. Она стала семикратной победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, а в 2023 году победила в Открытом чемпионате США.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Вайцеховская жестко высказалась об извинениях МОК за церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав это позором.