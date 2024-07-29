Вайцеховская жестко высказалсь об извинениях МОК за церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Церемонию открытия Олимпийских игр раскритиковали за нераскрытое кольцо, дрэга на «Тайной вечере» и другие скандальные элементы. Спортивный комментатор Елена Вайцеховская назвала позором извинения МОК, сообщает Газета.ru .

Олимпийские игры 2024 года во Франции с самого начала окружили скандалы из-за неоднозначной церемонии открытия. Консерваторов как в России, так и за рубежом, повергла в шок пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении дрэг-артистов, где роль Христа исполнила полная брюнетка, а в качестве Диониса выступил обнаженный мужчина, выкрашенный в синий цвет.

Общественное негодование заставило Международный олимпийский комитет извиниться, а видеозапись церемонии и вовсе удалили из Сети.

По мненнию чемпионки по прыжкам в воду и спортивного комментатора Елены Вайцеховской, публичные извинения МОК перед общественностью — это настоящий позор. Она не разделяет всеобщего негодования по поводу организации церемонии, так как это остается на совести организаторов и создает соответствующий образ их и страны в целом. Однако, извиняясь, МОК по сути признал свою ошибку перед мировым сообществом, считает Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа осталась довольна скандальным открытием Олимпиады-2024. По ее мнению, несмотря на недовольство, многие зрители были восхищены шоу.