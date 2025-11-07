Золотой дубль: известная можайская самбистка вновь покорила мир

Можайская самбистка Карина Черевань вписала новую главу в историю российского спорта, завоевав золотую медаль на Чемпионате мира в Бишкеке и став двукратной чемпионкой мира. Об этом триумфе уроженки подмосковного округа пишет REGIONS .

Спортсменка, представлявшая весовую категорию до 65 кг, продемонстрировала безупречную технику и волю к победе на киргизском татами. Этот успех стал закономерным итогом многолетних тренировок в местной спортивной школе олимпийского резерва под руководством наставников Валерия Нагулина и Алексея Павлова.

Глава округа Денис Мордвинцев в своем телеграм-канале назвал победу результатом труда, силы воли и мастерства, подчеркнув заслуги всей тренерской команды.

Триумф спортсменки вызвал настоящую волну ликования среди земляков. Новостные чаты и социальные сети Можайска переполнены поздравлениями, что говорит об особом статусе Черевань как спортивного символа региона.

Для молодых спортсменов Подмосковья достижение красавицы служит мощной мотивацией, доказывая, что систематические тренировки в региональных спортивных школах могут привести на мировую вершину.

