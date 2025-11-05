Наследник Яшина: юный вратарь из Подмосковья покоряет футбольные турниры

Десятилетний вратарь Дмитрий Воробьев из подмосковного футбольного клуба «Морозовец» стал сенсацией всероссийского турнира «Кубок будущих легенд» в Сочи. REGIONS пообщался с семьей мальчика, которого, вероятно, ждет большое будущее.

Юный голкипер не пропустил ни одного мяча, выступая в фирменной кепке, которая стала его визитной карточкой и прямой отсылкой к легенде советского футбола Льву Яшину. Этот осознанный выбор экипировки помог мальчику не только психологически настроиться на игру, но и выделиться среди тысяч юных футболистов.

История Димы — наглядный пример того, как вдохновение может определить спортивную судьбу. Изначально мальчик, как и большинство сверстников, играл в поле, но после просмотра фильма о Льве Яшине кардинально сменил амплуа.

«Сначала, как и все остальные мальчишки, Дима просто гонял мяч во дворе. Но потом мы отдали его в футбольную школу, и его увлечение футболом переросло в нечто большее», — рассказала REGIONS Татьяна.

Теперь кепка стала не просто аксессуаром, а частью вратарского образа, который придает Диме уверенности. За свою короткую карьеру он уже трижды признавался лучшим голкипером на различных соревнованиях, демонстрируя недюжинные способности и целеустремленность. Дима не просто копирует внешний атрибут — он глубоко изучает биографию Яшина, его подход к тренировкам и игре. Сейчас главной мечтой мальчика стали вратарские перчатки, как у его кумира, которые, по его мнению, помогут закрепить успех

