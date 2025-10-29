Звезда «Арсенала» приехал в начальную школу, когда ученики готовили презентацию о нем

Учительница задала школьникам сделать презентацию про знаменитого выпускника как пример для подражания. Посреди урока в дверь постучал сам Сака — дети были в восторге. Футболист скромно сел на задней парте и прослушал доклад о нем самом.

24-летний Букайо Сака прошел все молодежные команды «Арсенала» и уже шесть лет выступает за основной состав. Всего на его счету 273 матча за «канониров», 73 гола и 71 одна результативная передача. В составе сборной Англии Сака провел 46 матчей и забил 13 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €140 млн.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сравнил с боксом общение с российскими футболистами на своем начальном этапе работы.