Звезда «Барселоны» Ямаль назвал самую ценную вещь у себя дома

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о самой ценной вещи, хранящейся у него дома. Слова футболиста приводит Daily Mail.

Каталонский вундеркинд рассказал, что самой ценной вещью считает мяч, которым он забил гол в ворота сборной Франции в полуфинале Евро-2024.

В той игре французы повели после гола Рандаля Коло-Муани, но Ямаль и Дани Ольмо перевернули ход встречи в пользу Испании — 2:1. Затем с таким же счетом испанцы обыграли в финале сборную Англии. Ямаль, которому за день до игры исполнилось 17 лет, вновь отметился голевым действием, ассистировав Нико Уильямсу при первом голе Испании.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 9 мячей и отдав 11 передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €200 млн.

Ранее Валерий Карпин и Матвей Сафонов подвели итоги футбольного года во время готовки салата оливье.