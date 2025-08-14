Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц попала в беду в Женеве

Звезду телепроекта «Дом-2» Тату Блюменкранц задержали в аэропорту Женевы из-за проблем с документами. О проблеме она рассказала в своих соцсетях.

В срочном посте теледива сообщила, что ее грузинский паспорт оказался аннулирован, из-за чего она не смогла продолжить свое путешествие из швейцарского аэропорта. Тата экстренно попросила помощи у консульства Грузии.

Всего несколько недель назад Блюменкранц наслаждалась отпуском — сначала в Дубае, а затем во Франции, где сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни.

Стоит отметить, что это уже не первая неприятность в жизни телезвезды. Ранее Тата стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками «Сбербанка», неосторожно назвав реквизиты своих карт. Аферисты мигом аннулировали счета модели.

Личная жизнь Блюменкранц тоже полна поворотов. Теледива была замужем за Валерием Блюменкранцем, с которым они стали 15-й парой проекта «Дом-2». В браке модель родила дочь Беатрису. В 2018 году Тата и Валерий расстались.

Позже появлялись слухи о ее отношениях с бизнесменом Курбаном Омаровым, но девушка сразу же их опровергла. В 2019 году Тата впервые опубликовала фотографии со своим иностранным бойфрендом Винсентом, но вскоре рассталась с ним. До 2022 года девушка встречалась с предпринимателем Игорем Ефремовым.

