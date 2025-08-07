Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой

Полина Малинина, которая ранее участвовала в программе «Дом-2», была обнаружена мертвой в своей квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

После ухода с телевидения Малинина нашла себя в модельном бизнесе. Она возглавила нижегородский филиал модельного агентства MaryWay. Ее не смутила даже не особо хорошая репутация этой фирмы. Три дня назад бывшая теледива перестала выходить на связь. В итоге ее обнаружили у себя дома, в квартире Нижнего Новгорода.

«Сегодня нашли ее тело. Предварительная причина смерти — отравление наркотиками», — указал микроблог.

Компания MaryWay регулярно оказывается замешанной в скандалах. Так, ее владелицу Марию Бабкину в прошлом году взяли под стражу в Москве. Ее обвинили в том, что она вымогала деньги за якобы проведение проб на съемках в сериале.

