Звезда «Эдмонтона» выбил четыре зуба белорусскому хоккеисту «Калгари»

Белорусский нападающий «Калгари Флеймз» Егор Шарангович потерял четыре зуба в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

Противостояние «Эдмонтона» и «Калгари» считают одним из самых принципиальных в лиге, это канадское дерби иначе называют «Битва при Альберте».

Шарангович получил клюшкой от звезды «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. Причем в этом эпизоде немецкий форвард даже не был удален.

Больше всех расстроилась жена Шаранговича, написавшая в соцсетях: «Минус четыре зуба, а завтра лететь в отпуск». С 6 февраля НХЛ уходит на 20-дневныый перерыв из-за участия игроков лиги в Олимпийских играх.

