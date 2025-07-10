Инженеры из Химок одержали победу на турнире по боулингу

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина из Химок приняли участие в отраслевом турнире Роскосмоса по боулингу и картингу, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, и заняли призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Здорово, что участники соревнований пришли с семьями, было много детей. Все остались довольны, спортивные выходные удались», — сказал президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

По итогам соревнования по боулингу сотрудники НПО имени Лавочкина заняли призовые места. Так, Николай Костецкий занял первое место (140 очков), Алексей Струев — второе (127 очков). В общей сложности в них приняли участие 75 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.