Звезда фильма «Барби» Марго Робби родила сына

34-летняя голливудская актриса Марго Робби впервые стала мамой. Об этом счастливом событии в ее жизни сообщает издание Daily Mail.

Отец ребенка – муж актрисы, кинопродюсер Том Акерли.

Мальчик родился 17 октября, но о пополнении в звездной семье стало известно только недавно.

Марго Робби познакомилась с будущим супругом Томом Акерли в 2013 году на съемках фильма о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера.

В 2016 году влюбленные поженились. Свою помолвку пара держала в тайне.

О том, что Марго Робби ждет ребенка, стало известно 7 июля.

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова впервые стала мамой.