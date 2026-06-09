Сиенна Миллер и Оли Грин объявили о помолвке

Актеры Сиенна Миллер и Оли Грин, которые долгое время скрывали свои отношения от посторонних глаз, наконец, решили официально закрепить союз, сообщает Page Six. Пара объявила о помолвке.

Отмечается, что радостное событие произошло вскоре после рождения их второго общего ребенка. Влюбленные состоя в отношениях с февраля 2022 года. В 2023 году у них родилась дочь, а в прошлом году Сиенна сообщила о второй беременности.

По словам близких к паре источников, их союз строится на доверии и общих ценностях. Решение связать себя узами брака закрепило то, что и так было очевидным для их окружения. Сама Сиенна и Оли пока не раскрывают детали предстоящей свадьбы. Известно лишь, что актриса старше своего избранника на 14 лет. Кроме того, Сиенна воспитывает 13-летнюю дочь от актера Тома Старриджа.

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