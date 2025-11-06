Звезда спектакля «Любовь и голуби» жестко раскритиковал идею ремейка

Народный артист РФ Александр Пашутин, известный зрителям по роли дяди Мити в спектакле «Любовь и голуби», резко высказался о возможном ремейке культовой кинокартины.

В интервью интернет-изданию «Абзац» артист подчеркнул, что практика создания ремейков никогда не приносила успеха, а оригинальная работа Владимира Меньшова представляет собой замечательное произведение, не нуждающееся в обновлении.

«Придумывайте новые сценарии! Как прекрасно сыграли [Нина] Дорошина и [Людмила] Гурченко! Если режиссеры не могут придумать свое оригинальное — пусть идут в дворники», — сказал он.

В прошлом году в эфире телеканала ТНТ показали юмористическую сценку, пародирующую легендарную работу Меньшова. В роли Раисы Захаровны, которую в оригинальной ленте сыграла Людмила Гурченко, выступил певец Филипп Киркоров. Ключевым моментом пародии стала его реплика о «натуральном прессе», сопровождавшаяся демонстрацией оголенного торса.

