Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

Актриса Ирина Муравьева, известная своей ролью в фильме «Москва слезам не верит», была госпитализирована. Как сообщил Mash, 75-летняя звезда испытывала сильные боли в области кишечника.

Скорую помощь вызвали для женщины, и медики приняли решение отвезти ее в лечебное учреждение. Ирина Вадимовна прошла курс лечения в стационаре, а теперь выписана и получает рекомендации по дальнейшим обследованиям у врача. На тему своего здоровья сама Ирина Вадимовна не делает комментариев.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Вера Карпова ушла из жизни в Санкт-Петербурге на 91-м году.