Звезда «Физрука» Сычев признался, что потерял 12 биткоинов более чем на $1 млн

Известный российский актер Владимир Сычев поделился печальной историей о потере 12 биткоинов, стоимость которых сейчас превышает $1 млн. Об этой истории артист рассказал в интервью порталу Teleprogramma.org.

Сычев сообщил, что лишился доступа к своему «холодному» кошельку из-за потери пароля, а восстановить данные было невозможно.

«Мне посоветовали не сохранять пароль в телефон, а записать его на листочек», — поделился артист.

Сычев отметил, что начал инвестировать в биткоины, когда их стоимость составляла всего $2 тыс. за единицу. Он тщательно хранил пароль на бумаге, но при переезде потерял ее.

С течением времени, когда курс криптовалюты подскочил до $30 тыс., актер осознал, каких денег он лишился из-за своей невнимательности.

«Кто-то говорит, что восстановим. Но 50 процентов отдаю — попробуйте, но так никто не смог. Больше миллиона долларов они сейчас стоят», — отметил Сычев.

Биткоин (BTC) представляет собой это первую и наиболее известную криптовалюту, созданную в 2009 году неизвестным лицом или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото.

Биткоин является децентрализованной цифровой валютой, которая функционирует на технологии блокчейн — распределенном реестре, обеспечивающем безопасность, анонимацию и прозрачность всех транзакций.

Ранее сообщалось, что цена биткоина на бирже перевалила за $80 тыс. после заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах.