Цена биткоина перевалила за $80 тыс. после заявления Трампа о пошлинах

В среду стоимость биткоина выросла на 5,5% и превысила $80 тыс. после заявления главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о заморозке введения «взаимных» пошлин на импорт из 75 государств.

В частности, на самой большой по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по данным на 22:20 увеличивался в цене на 7,29%, до $82 452. До сделанного руководителем США заявления за криптовалюту просили $77 тыс.

По сведениям портала CoinMarketCap, рассчитывающему среднюю цену по данным более чем 20 бирж, цена биткоина поднималась на 5,47% — в среднем до 81 317,7 доллара.

Ранее руководитель Штатов заявил, что сделал послабление для проявивших гибкость более чем 75 государств и на 90 дней отсрочил введение повышенных пошлин. При этом он допустил возможность увеличения данного срока.