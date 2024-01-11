Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые стал отцом

Российский актер сербского происхождения Милош Бикович намекнул в своем аккаунте в соцсетях, что у него родился первенец.

Артист опубликовал пост, где на фото фрагмент человеческого тела, на котором ручкой нарисованы карикатуры мамы, папы и малыша.

К слову, о будущем пополнении в семье Бикович с супругой поведали еще минувшей осенью. Подписчики артиста намек поняли и поздравили пару с рождением ребенка.

Ранее сообщалось, что светская обозревательница, сбежавшая в Прибалтику после начала СВО, разоткровенничалась на местном ТВ, обозвав своих соотечественников «жалкими животными», а весь русский мир «днищем».