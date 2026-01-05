Звезда канадской молодежки пропустил рукопожатие команд после вылета от Чехии

Нападающий Гэвин Маккенна пропустил церемонию послематчевого рукопожатия команд в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Канада Маккенны проиграла сборной Чехии со счетом 4:6.

Журналист Кэм Робинсон пояснил, что форварду выйти на лед не разрешили арбитры: за 26 секунд до конца матча после того, как чехи забили шестую шайбу в пустые ворота, Маккенна был удален за недисциплинированное поведение — хоккеист резко высказал судьям свое недовольство.

Гэвин Маккенна, которому 20 декабря исполнилось 18 лет, считается одним из главных претендентов на первый номер драфта НХЛ в 2026 году. В семи матчах МЧМ-2026 нападающий набрал 10 (3+7) очков. Лидером среди бомбардиров турнира является защитник «Калгари Флеймз» Зейн Парек с 11 (5+6) очками.

Маккенна в текущем сезоне выступает в американской студенческой лиге NCAA. В 16 матчах за «Пенн» форвард набрал 18 (4+14) баллов.

В финале молодежного чемпионата мира встретятся сборные Чехии и Швеции. Впервые за 10 лет в решающем матче турнира не сыграет североамериканская команда.